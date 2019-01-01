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Главная Дом престарелых «Пушкино»

Дом престарелых «Пушкино»

× 128 забронировали
за последних 3 месяца

88 лайков
люди хвалят его в отзывах
Московская область, городской округ Пушкинский, дачный поселок Черкизово
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от 1100 руб. / сутки

Рейтинг пансионата:

(12)

(95% рекомендуют)

Район
Пушкино
Шоссе
Алтуфьевское, Волковское, Ярославское,
+7(495) 021-32-78

(Справочная служба 24/7)


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Дом престарелых «Пушкино» расположен на территории/вблизи городов:

Пушкино

Королев

Мытищи

Сергиев Посад

Дмитров

Дубна

Ивантеевка

Фрязино

Как добраться до дома престарелых «Пушкино»
От станции метро "Медведково" на маршрутке 177 до остановки "Станция Мытищи", затем на электричке до станции "Тарасовская"

От станции метро "Медведково" на автобусе 509 до остановки "Черкизово"

От МКАД 16 км по Ярославскому шоссе

Включено: питание, уборка в комнатах, гигиенический уход, досуг.

Описание

В доме престарелых «Пушкино» пожилым людям обеспечено комфортное проживание с медицинским уходом и реабилитацией после перенесенных заболеваний: сердечно-сосудистых приступов, нарушений опорно-двигательного аппарата, нервных расстройств. Теплая семейная атмосфера заведения, красота живой природы, удобный распорядок дня оказывают благоприятное воздействие на организм пенсионеров.

Для сотрудников дома престарелых лучшая награда за работу — возвращение подопечных к прежней жизни и слезы радости в глазах родственников. В пансионате трудятся квалифицированные врачи, имеется современное оборудование и тренажеры, лечение проводится по индивидуальной программе. Благодаря невысоким ценам и возможности оплаты размещения из пенсии услуги интерната доступны большинству российских семей.
Зубцова Л. А.:
«Тетя лежала тут 3 месяца, с марта по конец мая (забрали 25-го). Когда навещали ее обратили внимание что в пансионате чисто, хорошо кормят, выводят на прогулку. Если кому-то нужно положить своего родственника в пансионат – это хороший вариант. Друзья сталкивались с очень дорогими пансионатами, где условия были гораздо хуже, хотя владельцы относили их к категории люкс».

Удобства

Интернет (Wi-Fi)
Инфраструктура для колясочников
Функциональные кровати для лежачих
Мест в номере: 2-4
Прогулки на свежем воздухе

Расписание дня

Распорядок дня
УТРО
07:00 - 07:30
Подъем
07:30 - 08:30
Санитарно-гигиенические и водные процедуры, утренняя зарядка, приборка кроватей
08:30 - 09:00
Завтрак
09:00 - 11:00
Личное время (общение, чтение, хобби, развлекательные игры, просмотр ТВ-передач)
11:00 - 11:30
Медицинский уход, процедуры
11:30 - 11:50
Второй завтрак
ДЕНЬ
12:00 - 14:00
Отдых, прогулка, подготовка к обеду
14:30 - 15:00
Обед
15:00 - 16:30
Тихий час - послеобеденный сон, отдых
16:30 - 17:00
Полдник
17:00 - 18:30
Личное время, занятия по интересам, общение
ВЕЧЕР
18:30 - 19:00
Ужин
19:00 - 21:00
Общение, просмотр ТВ-передач, прогулка, чтение, игры, хобби
21:00 - 22:00
Вечерний туалет, подготовка ко сну
22:00
Ночной сон
Указан примерный распорядок дня - у каждого пансионата/центра свои корректировки

Ценообразование

Ценообразование*

пансионатов/центров

Что включено в стоимость:

Круглосуточный уход (помощь в ежедневных гигиенических процедурах, выход на прогулку, помощь в приеме пищи, сопровождение при передвижениях.

Пятиразовое питание, созданное с учетом потребностей пожилых людей. Каждый день новые блюда, меню разработано на три недели. Для постояльцев с особыми потребностями и заболеваниями (сахарный диабет, расстройства ЖКТ) продумывается отдельное меню.

Непрерывный контроль за состоянием здоровья подопечных, фиксация данных в медицинских картах. Терапевт приходит 1-2 раза в неделю для осмотра, а медсестры следят за тем, чтобы все процедуры были проведены своевременно, а препараты приняты в нужное время.

Ежедневная влажная уборка всех помещений, дезинфекция. Постельное белье меняется раз в неделю, нательное – по необходимости.

Предоставление в аренду на все время проживания инвалидных колясок и ходунков для передвижения. Для лежачих больных кровати оборудованы антипролежневыми матрасами.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также занятия физкультурой и ЛФК – в теплое время года на улице, в холодное – в специальном помещении. Также каждое утро проводится пальчиковая гимнастика.

Организация досуга от профессиональных аниматоров (праздники, дни рождения), арт-терапия с психологами, концерты с участием приглашенных артистов, песенные, танцевальные и поэтические вечера.

Система противопожарной сигнализации, которая отправляет сигнал через комплекс «Стрелец мониторинг», контролирование безопасности через МЧС.


*Стоимость, как правило, зависит от следующих факторов:

  • Количество кроватей в комнате (чем больше, тем дешевле)
  • Физическое состояние пожилого (для лежачих дороже)
  • Психическое состояние постояльца (для пациентов с деменцией, потерей памяти, некоторой степенью неадекватности в поведении проживание стоит дороже. Агрессивное поведение не допускается).

Цены на проживание в пансионате для пожилых людей:

Двухместные номера – от 1500 руб./сутки

двухместные номера
  • 5-разовое сбалансированное питание
  • Профессиональная психологическая помощь
  • Наблюдение круглосуточно и без выходных
  • Ортопедические кровати
  • Индивидуальные программы лечения и реабилитации
  • Помощь сиделок в гигиенических процедурах
  • Контроль за своевременным приемом лекарств
  • Смена нательного и постельного белья
  • Стирка и глажка белья
  • Сопровождение на прогулку

Трехместные номера – от 1300 руб./сутки

трехместные номера
  • Развлекательные программы, концерты
  • Сбалансированное питание
  • Регулярный контроль состояния здоровья
  • Санитарно-гигиенический уход
  • Обустроенная территория с пандусами и перилами для инвалидов-колясочников
  • Совместное проживание с близкими людьми
  • Занятия для поддержания мелкой моторики
  • Предоставление средств для передвижения
  • Помощь персонала в адаптации
  • Парикмахерские услуги

Прочие номера – от 1000 руб./сутки

прочие номера
  • Профилактическая лечебная гимнастика
  • Организация досуга и отдыха
  • Индивидуальные социальные программы реабилитации
  • Социальная адаптация
  • Квалифицированная медицинская помощь
  • Занятия ЛФК для поддержания физической активности
  • Регулярное посещение врача
  • Гигиенические услуги, стрижка волос и ногтей
  • Моцион на свежем воздухе в сопровождении
  • Соблюдение индивидуальной диеты

Номера для лежачих больных – от 1200 руб./сутки

Номера для лежачих больных
  • Бесплатная перевозка лежачих больных
  • Услуги массажиста
  • Ежедневный контроль приема лекарств
  • Смена постельного белья
  • Помощь в приеме пищи
  • Видео наблюдение за работой персонала
  • Функциональные кровати
  • Матрасы против образования пролежней
  • Кнопка вызова персонала рядом с кроватью
  • Уход за кожей и противопролежневые процедуры

Узнать о наличии свободных номеров вы всегда можете по телефону горячей линии +7 (495) 021-32-78, либо воспользоваться формой обратной связи на сайте. Мы поможем вернуть человека к активной жизни после перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, перелома шейки бедра, травм позвоночника

Пансионат относится к категориям:

После инсульта С медицинским уходом Инвалидов 1 группы Специализированные За пенсию Частные

Информация для заселения

Пожилых с деменцией
Пожилые люди с психическими отклонениями (деменция, Альцгеймер, Паркинсон)
Лежачих больных
Специальный уход за инвалидами, в том числе после перелома шейки бедра
После инсульта и инфаркта
Реабилитация после инсульта и инфаркта по восстановлению двигательных функций
Инвалидов
Пожилые люди с разными степенями инвалидности (по зрению, слуху).
Пенсионеров
Постоянное или временное размещение с круглосуточным уходом.

В каждом доме инвалидов нашей сети созданы максимально комфортные условия для проживания пожилых людей, в том числе инвалидов и лежачих больных. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа реабилитации в соответствии с его болезнями, травмами и психическим состоянием.
Размещение в доме инвалидов включает следующие условия:

  • комнаты на 2-4 человек;
  • профессиональный врачебный контроль;
  • круглосуточный уход медсестер;
  • помощь сиделок в гигиенических и других вопросах;
  • пятиразовое питание;
  • ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Вы можете разместить своего родственника на любой срок от 10 дней. Предварительно вы можете приехать в любой пансионат на бесплатную экскурсию для более подробного знакомства.


Творческие занятия
Аниматоры проводят с пожилыми людьми занятия по рисованию и рукоделию.
Песенные вечера
Постояльцы могут исполнить и послушать свои любимые песни под живую музыку.
Праздничные мероприятия
Все праздники, памятные даты и дни рождения обязательно отмечаются всем коллективом.
Приглашенные артисты
По знаменательным случаям приезжают артисты и устраивают мероприятия.
Развлечения от аниматоров
Это может быть вечер танцев, чтения стихов или тематическое чаепитие.

Паспорт

Полис ОМС

Снилс

Выписка


Массаж и ЛФК
Каждый день медсестры и сиделки делают массаж лежачим больным и проводят сеансы ЛФК с остальными.
Контроль врача
Один-два раза в неделю в пансионат приходит врач для осмотра и составления плана лечения.
Реабилитация
Для каждого постояльца составляется своя программа в зависимости от состояния здоровья и травм.
Контроль за назначениями
На протяжении всего пребывания в доме инвалидов контролируется соблюдение назначений врача.
Оборудование для ухода
В интернате имеется спец. оборудование для лежачих больных и постояльцев с проблемами со здоровьем.


Отзывы
Елена
Здесь лежачие старики живут отдельно от нележачих. Мест в комнате не больше 4-х, просторно, уютно в комнатах. Нет мух. Запаха старости тоже нет. Видно, что убираются регулярно. Никогда бы не отдала бабушку в грязное место. Тут чистота и санитарные условия соблюдаются. Рекомендую.


Дмитрий
Сиделки в пансионате очень хорошие. Работа у них тяжелая, но справляются отлично. Им приходится и убирать за пожилыми и за лежачими ухаживать. Но лично у меня претензий нет никаких. Тут лежала наша бабушка после инсульта, с парализованной правой стороной тела. Без посторонней помощи обходиться не могла, но сейчас более-менее самостоятельная. Спасибо персоналу за хороший уход.


Софья Баженова

После переезда в Москву, нам потребовалось подобное завадение. Пансионат Алтуфьево стоит недорого, хорошее отношение персонала, нормальный ремонт и близко к нам. Рекомендуем



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