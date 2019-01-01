Пансионат для пожилых «Сергиев Посад»

Круглосуточный уход (помощь в ежедневных гигиенических процедурах, выход на прогулку, помощь в приеме пищи, сопровождение при передвижениях.

Пятиразовое питание, созданное с учетом потребностей пожилых людей. Каждый день новые блюда, меню разработано на три недели. Для постояльцев с особыми потребностями и заболеваниями (сахарный диабет, расстройства ЖКТ) продумывается отдельное меню.

Непрерывный контроль за состоянием здоровья подопечных, фиксация данных в медицинских картах. Терапевт приходит 1-2 раза в неделю для осмотра, а медсестры следят за тем, чтобы все процедуры были проведены своевременно, а препараты приняты в нужное время.

Ежедневная влажная уборка всех помещений, дезинфекция. Постельное белье меняется раз в неделю, нательное – по необходимости.

Предоставление в аренду на все время проживания инвалидных колясок и ходунков для передвижения. Для лежачих больных кровати оборудованы антипролежневыми матрасами.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также занятия физкультурой и ЛФК – в теплое время года на улице, в холодное – в специальном помещении. Также каждое утро проводится пальчиковая гимнастика.

Организация досуга от профессиональных аниматоров (праздники, дни рождения), арт-терапия с психологами, концерты с участием приглашенных артистов, песенные, танцевальные и поэтические вечера.

Система противопожарной сигнализации, которая отправляет сигнал через комплекс «Стрелец мониторинг», контролирование безопасности через МЧС.