Пансионат для пожилых «Сергиев Посад»
YES
(6)
(100% рекомендуют)
(Справочная служба 24/7)
Пансионат для пожилых «Сергиев Посад» расположен на территории/вблизи городов:
Описание
Пансионат находится в Сергиево-Посадском городском округе, в северо-восточном направлении от мегаполиса по Ярославскому шоссе. Место отличается хорошей экологией, а кроме того, рядом с пансионатом находится знаменитая Троице-Сергиева Лавра - одна из главных православных святынь.
Территория пансионата обширная, ухоженная, здесь аккуратные мощеные дорожки, лавочки, беседки, цветочные клумбы. Заведение принимает на постоянной основе пожилых людей с возрастными заболеваниями: с деменцией, с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, с депрессивными расстройствами, болезнями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Персонал общается с постояльцами доброжелательно. Сиделки помогают поддерживать гигиену, расчесываться, умываться, переодеваться, выходить на прогулку и принимать пищу. Медсестры наблюдают за состоянием пожилых людей 24 часа в сутки, врач проводит раз в неделю тщательный осмотр. Здесь быстро реагируют на ухудшение состояния пожилых людей. Каждый постоялец находится под наблюдением персонала.
Удобства
Расписание дня
Ценообразование
Ценообразование*
пансионатов/центров
Что включено в стоимость:
Круглосуточный уход (помощь в ежедневных гигиенических процедурах, выход на прогулку, помощь в приеме пищи, сопровождение при передвижениях.
Пятиразовое питание, созданное с учетом потребностей пожилых людей. Каждый день новые блюда, меню разработано на три недели. Для постояльцев с особыми потребностями и заболеваниями (сахарный диабет, расстройства ЖКТ) продумывается отдельное меню.
Непрерывный контроль за состоянием здоровья подопечных, фиксация данных в медицинских картах. Терапевт приходит 1-2 раза в неделю для осмотра, а медсестры следят за тем, чтобы все процедуры были проведены своевременно, а препараты приняты в нужное время.
Ежедневная влажная уборка всех помещений, дезинфекция. Постельное белье меняется раз в неделю, нательное – по необходимости.
Предоставление в аренду на все время проживания инвалидных колясок и ходунков для передвижения. Для лежачих больных кровати оборудованы антипролежневыми матрасами.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также занятия физкультурой и ЛФК – в теплое время года на улице, в холодное – в специальном помещении. Также каждое утро проводится пальчиковая гимнастика.
Организация досуга от профессиональных аниматоров (праздники, дни рождения), арт-терапия с психологами, концерты с участием приглашенных артистов, песенные, танцевальные и поэтические вечера.
Система противопожарной сигнализации, которая отправляет сигнал через комплекс «Стрелец мониторинг», контролирование безопасности через МЧС.
- Количество кроватей в комнате (чем больше, тем дешевле)
- Физическое состояние пожилого (для лежачих дороже)
- Психическое состояние постояльца (для пациентов с деменцией, потерей памяти, некоторой степенью неадекватности в поведении проживание стоит дороже. Агрессивное поведение не допускается).
Цены на проживание в пансионате для пожилых людей:
Двухместные номера – от 1500 руб./сутки
- 5-разовое сбалансированное питание
- Профессиональная психологическая помощь
- Наблюдение круглосуточно и без выходных
- Ортопедические кровати
- Индивидуальные программы лечения и реабилитации
- Помощь сиделок в гигиенических процедурах
- Контроль за своевременным приемом лекарств
- Смена нательного и постельного белья
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение на прогулку
Трехместные номера – от 1300 руб./сутки
- Развлекательные программы, концерты
- Сбалансированное питание
- Регулярный контроль состояния здоровья
- Санитарно-гигиенический уход
- Обустроенная территория с пандусами и перилами для инвалидов-колясочников
- Совместное проживание с близкими людьми
- Занятия для поддержания мелкой моторики
- Предоставление средств для передвижения
- Помощь персонала в адаптации
- Парикмахерские услуги
Прочие номера – от 1000 руб./сутки
- Профилактическая лечебная гимнастика
- Организация досуга и отдыха
- Индивидуальные социальные программы реабилитации
- Социальная адаптация
- Квалифицированная медицинская помощь
- Занятия ЛФК для поддержания физической активности
- Регулярное посещение врача
- Гигиенические услуги, стрижка волос и ногтей
- Моцион на свежем воздухе в сопровождении
- Соблюдение индивидуальной диеты
Номера для лежачих больных – от 1200 руб./сутки
- Бесплатная перевозка лежачих больных
- Услуги массажиста
- Ежедневный контроль приема лекарств
- Смена постельного белья
- Помощь в приеме пищи
- Видео наблюдение за работой персонала
- Функциональные кровати
- Матрасы против образования пролежней
- Кнопка вызова персонала рядом с кроватью
- Уход за кожей и противопролежневые процедуры
Узнать о наличии свободных номеров вы всегда можете по телефону горячей линии +7 (495) 021-32-78, либо воспользоваться формой обратной связи на сайте. Мы поможем вернуть человека к активной жизни после перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, перелома шейки бедра, травм позвоночника
Пансионат относится к категориям:Для аутистов Для больных Паркинсона Для маломобильных Для пенсионеров С круглосуточным уходом Для ветеранов войны Дешевые
Информация для заселения
В каждом доме инвалидов нашей сети созданы максимально комфортные условия для проживания
пожилых
людей, в том числе инвалидов и лежачих больных.
Для каждого разрабатывается индивидуальная программа реабилитации в соответствии с его
болезнями, травмами и психическим состоянием.
Размещение в доме инвалидов включает следующие условия:
- комнаты на 2-4 человек;
- профессиональный врачебный контроль;
- круглосуточный уход медсестер;
- помощь сиделок в гигиенических и других вопросах;
- пятиразовое питание;
- ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Вы можете разместить своего родственника на любой срок от 10 дней. Предварительно вы можете приехать в любой пансионат на бесплатную экскурсию для более подробного знакомства.
Паспорт
Полис ОМС
Снилс
Выписка