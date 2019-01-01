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Главная Пансионат для пожилых «Сергиев Посад»

Пансионат для пожилых «Сергиев Посад»

× 84 забронировали
за последних 3 месяца

93 лайков
люди хвалят его в отзывах
Московская область, Хотьково, Художественный проезд
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от 1200 руб. / сутки

Рейтинг пансионата:

(6)

(100% рекомендуют)

Район
Сергиев Посад
Шоссе
Ярославское, Щелковское,
+7(495) 021-32-78

(Справочная служба 24/7)


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Пансионат для пожилых «Сергиев Посад» расположен на территории/вблизи городов:

Пушкино

Орехово-Зуево

Сергиев Посад

Электрогорск

Балашиха

Дмитров

Как добраться до пансионата «Сергиев Посад»
С Ярославского вокзала до ж/д станции "Абрамцево", далее 15 минут пешком.

От м. "ВДНХ" дойти до остановки автобусов "Автостанция ВДНХ", на автобусе №388 доехать до остановки "Завод Лакокраска", далее 8 минут пешком.

От МКАД 53 км по Ярославскому шоссе.

Включено: питание, уборка в комнатах, гигиенический уход, досуг.

Описание

Пансионат находится в Сергиево-Посадском городском округе, в северо-восточном направлении от мегаполиса по Ярославскому шоссе. Место отличается хорошей экологией, а кроме того, рядом с пансионатом находится знаменитая Троице-Сергиева Лавра - одна из главных православных святынь. 

Территория пансионата обширная, ухоженная, здесь аккуратные мощеные дорожки, лавочки, беседки, цветочные клумбы. Заведение принимает на постоянной основе пожилых людей с возрастными заболеваниями: с деменцией, с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, с депрессивными расстройствами, болезнями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Персонал общается с постояльцами доброжелательно. Сиделки помогают поддерживать гигиену, расчесываться, умываться, переодеваться, выходить на прогулку и принимать пищу. Медсестры наблюдают за состоянием пожилых людей 24 часа в сутки, врач проводит раз в неделю тщательный осмотр. Здесь быстро реагируют на ухудшение состояния пожилых людей. Каждый постоялец находится под наблюдением персонала.

Удобства

5-ти разовое питание
Инфраструктура для колясочников
Функциональные кровати для лежачих
Для заселения необходимы: паспорт и полис
Прогулки на свежем воздухе

Расписание дня

Распорядок дня
УТРО
07:00 - 07:30
Подъем
07:30 - 08:30
Санитарно-гигиенические и водные процедуры, утренняя зарядка, приборка кроватей
08:30 - 09:00
Завтрак
09:00 - 11:00
Личное время (общение, чтение, хобби, развлекательные игры, просмотр ТВ-передач)
11:00 - 11:30
Медицинский уход, процедуры
11:30 - 11:50
Второй завтрак
ДЕНЬ
12:00 - 14:00
Отдых, прогулка, подготовка к обеду
14:30 - 15:00
Обед
15:00 - 16:30
Тихий час - послеобеденный сон, отдых
16:30 - 17:00
Полдник
17:00 - 18:30
Личное время, занятия по интересам, общение
ВЕЧЕР
18:30 - 19:00
Ужин
19:00 - 21:00
Общение, просмотр ТВ-передач, прогулка, чтение, игры, хобби
21:00 - 22:00
Вечерний туалет, подготовка ко сну
22:00
Ночной сон
Указан примерный распорядок дня - у каждого пансионата/центра свои корректировки

Ценообразование

Ценообразование*

пансионатов/центров

Что включено в стоимость:

Круглосуточный уход (помощь в ежедневных гигиенических процедурах, выход на прогулку, помощь в приеме пищи, сопровождение при передвижениях.

Пятиразовое питание, созданное с учетом потребностей пожилых людей. Каждый день новые блюда, меню разработано на три недели. Для постояльцев с особыми потребностями и заболеваниями (сахарный диабет, расстройства ЖКТ) продумывается отдельное меню.

Непрерывный контроль за состоянием здоровья подопечных, фиксация данных в медицинских картах. Терапевт приходит 1-2 раза в неделю для осмотра, а медсестры следят за тем, чтобы все процедуры были проведены своевременно, а препараты приняты в нужное время.

Ежедневная влажная уборка всех помещений, дезинфекция. Постельное белье меняется раз в неделю, нательное – по необходимости.

Предоставление в аренду на все время проживания инвалидных колясок и ходунков для передвижения. Для лежачих больных кровати оборудованы антипролежневыми матрасами.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также занятия физкультурой и ЛФК – в теплое время года на улице, в холодное – в специальном помещении. Также каждое утро проводится пальчиковая гимнастика.

Организация досуга от профессиональных аниматоров (праздники, дни рождения), арт-терапия с психологами, концерты с участием приглашенных артистов, песенные, танцевальные и поэтические вечера.

Система противопожарной сигнализации, которая отправляет сигнал через комплекс «Стрелец мониторинг», контролирование безопасности через МЧС.


*Стоимость, как правило, зависит от следующих факторов:

  • Количество кроватей в комнате (чем больше, тем дешевле)
  • Физическое состояние пожилого (для лежачих дороже)
  • Психическое состояние постояльца (для пациентов с деменцией, потерей памяти, некоторой степенью неадекватности в поведении проживание стоит дороже. Агрессивное поведение не допускается).

Цены на проживание в пансионате для пожилых людей:

Двухместные номера – от 1500 руб./сутки

двухместные номера
  • 5-разовое сбалансированное питание
  • Профессиональная психологическая помощь
  • Наблюдение круглосуточно и без выходных
  • Ортопедические кровати
  • Индивидуальные программы лечения и реабилитации
  • Помощь сиделок в гигиенических процедурах
  • Контроль за своевременным приемом лекарств
  • Смена нательного и постельного белья
  • Стирка и глажка белья
  • Сопровождение на прогулку

Трехместные номера – от 1300 руб./сутки

трехместные номера
  • Развлекательные программы, концерты
  • Сбалансированное питание
  • Регулярный контроль состояния здоровья
  • Санитарно-гигиенический уход
  • Обустроенная территория с пандусами и перилами для инвалидов-колясочников
  • Совместное проживание с близкими людьми
  • Занятия для поддержания мелкой моторики
  • Предоставление средств для передвижения
  • Помощь персонала в адаптации
  • Парикмахерские услуги

Прочие номера – от 1000 руб./сутки

прочие номера
  • Профилактическая лечебная гимнастика
  • Организация досуга и отдыха
  • Индивидуальные социальные программы реабилитации
  • Социальная адаптация
  • Квалифицированная медицинская помощь
  • Занятия ЛФК для поддержания физической активности
  • Регулярное посещение врача
  • Гигиенические услуги, стрижка волос и ногтей
  • Моцион на свежем воздухе в сопровождении
  • Соблюдение индивидуальной диеты

Номера для лежачих больных – от 1200 руб./сутки

Номера для лежачих больных
  • Бесплатная перевозка лежачих больных
  • Услуги массажиста
  • Ежедневный контроль приема лекарств
  • Смена постельного белья
  • Помощь в приеме пищи
  • Видео наблюдение за работой персонала
  • Функциональные кровати
  • Матрасы против образования пролежней
  • Кнопка вызова персонала рядом с кроватью
  • Уход за кожей и противопролежневые процедуры

Узнать о наличии свободных номеров вы всегда можете по телефону горячей линии +7 (495) 021-32-78, либо воспользоваться формой обратной связи на сайте. Мы поможем вернуть человека к активной жизни после перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, перелома шейки бедра, травм позвоночника

Пансионат относится к категориям:

Для аутистов Для больных Паркинсона Для маломобильных Для пенсионеров С круглосуточным уходом Для ветеранов войны Дешевые

Информация для заселения

Пожилых с деменцией
Пожилые люди с психическими отклонениями (деменция, Альцгеймер, Паркинсон)
Лежачих больных
Специальный уход за инвалидами, в том числе после перелома шейки бедра
После инсульта и инфаркта
Реабилитация после инсульта и инфаркта по восстановлению двигательных функций
Инвалидов
Пожилые люди с разными степенями инвалидности (по зрению, слуху).
Пенсионеров
Постоянное или временное размещение с круглосуточным уходом.

В каждом доме инвалидов нашей сети созданы максимально комфортные условия для проживания пожилых людей, в том числе инвалидов и лежачих больных. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа реабилитации в соответствии с его болезнями, травмами и психическим состоянием.
Размещение в доме инвалидов включает следующие условия:

  • комнаты на 2-4 человек;
  • профессиональный врачебный контроль;
  • круглосуточный уход медсестер;
  • помощь сиделок в гигиенических и других вопросах;
  • пятиразовое питание;
  • ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Вы можете разместить своего родственника на любой срок от 10 дней. Предварительно вы можете приехать в любой пансионат на бесплатную экскурсию для более подробного знакомства.


Творческие занятия
Аниматоры проводят с пожилыми людьми занятия по рисованию и рукоделию.
Песенные вечера
Постояльцы могут исполнить и послушать свои любимые песни под живую музыку.
Праздничные мероприятия
Все праздники, памятные даты и дни рождения обязательно отмечаются всем коллективом.
Приглашенные артисты
По знаменательным случаям приезжают артисты и устраивают мероприятия.
Развлечения от аниматоров
Это может быть вечер танцев, чтения стихов или тематическое чаепитие.

Паспорт

Полис ОМС

Снилс

Выписка


Массаж и ЛФК
Каждый день медсестры и сиделки делают массаж лежачим больным и проводят сеансы ЛФК с остальными.
Контроль врача
Один-два раза в неделю в пансионат приходит врач для осмотра и составления плана лечения.
Реабилитация
Для каждого постояльца составляется своя программа в зависимости от состояния здоровья и травм.
Контроль за назначениями
На протяжении всего пребывания в доме инвалидов контролируется соблюдение назначений врача.
Оборудование для ухода
В интернате имеется спец. оборудование для лежачих больных и постояльцев с проблемами со здоровьем.


Отзывы
Новикова Яна
Выражаю благодарность коллективу пансионата «Домодедово» за уход за моим папой после перелома. Восстановился на отлично, дома уже, ходит бодро в магазин сам, пока что с палочкой. Спасибо за помощь и лечение, а также за хорошую компанию, о которой папа вспоминает с радостью.


Альфия
Ездили на экскурсию в пансионаты, находящиеся в восточном направлении от Москвы (сами живем в Измайлово). Пока этот понравился больше всех. Сиделки доброжелательные, вежливые, никто не кричал на стариков. Увы, видели в более дорогих местах более плохое отношение, а ведь именно отношение самое главное, в вовсе не интерьер!


Алиса Н.
Редко встретится такое, чтобы в доме престарелых помимо стандартного ухода было еще какое-то интересное времяпровождение для пожилых. В «Достойной старости» этому уделяется большое внимание – проводятся и творческие вечера по рисованию, и песни под баян, и танцы, и поэтические вечера, а на праздники вообще часто артисты приезжают! В общем, бабушка там не скучает.


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